صحيفة: دبلوماسيون حذروا من تجارب فيروس كورونا المحفوفة بالمخاطر في مختبر ووهان عام 2018

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية في مقال تحت عنوان "دبلوماسيون حذروا من تفشي فيروس "كورونا" عام 2018 داخل مختبر في ووهان"، قالت فيه إنه في 15 يناير الماضي، أصدرت وزارة خارجية الرئيس "دونالد ترامب" بيانًا يتضمن مزاعم جادة حول أصول جائحة Covid-19.



وقال البيان إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية لديه دليل على أن العديد من الباحثين في معهد ووهان لمختبر علم الفيروسات أصيبوا بأعراض تشبه Covid في خريف 2019 - مما يعني أن الحكومة الصينية أخفت معلومات مهمة حول تفشي المرض لعدة أشهر - وأن مختبر WIV، على الرغم من "تقديم نفسها كمؤسسة مدنية"، كانت تجري مشاريع بحثية سرية مع الجيش الصيني.



وزعمت وزارة الخارجية أن الحكومة الصينية تسترت، وأكدت أن "بكين" تواصل اليوم حجب المعلومات الحيوية التي يحتاجها العلماء لحماية العالم من هذا الفيروس القاتل.



ولا يزال الأصل الدقيق لفيروس كورونا الجديد لغزا حتى يومنا هذا، لكن البحث عن إجابات لا يقتصر فقط على إلقاء اللوم.



وما لم يتم تحديد المصدر، لا يمكن تتبع المسار الحقيقي للفيروس، ولا يمكن للعلماء دراسة أفضل الطرق لمنع تفشي المرض في المستقبل بشكل صحيح.



وكانت القصة الأصلية للحكومة الصينية، التي تقول إن الوباء انتشر من سوق المأكولات البحرية في ووهان، هي أول نظرية مقبولة على نطاق واسع، لكن الشروخ في هذه النظرية ظهرت ببطء خلال أواخر الشتاء وربيع عام 2020.



أول حالة معروفة لـ Covid-19 في ووهان، تم الكشف عنها في فبراير، لم يكن لها صلة بالسوق. أغلقت الحكومة الصينية السوق في يناير وعقمته قبل أخذ العينات المناسبة. لم يكن حتى مايو أن تتنصل المراكز الصينية لمكافحة الأمراض من نظرية السوق، معترفة بأنها ليس لديها أي فكرة عن كيفية بدء تفشي المرض، ولكن بحلول ذلك الوقت أصبحت قصة قياسية، في الصين وعلى الصعيد الدولي.



في ربيع عام 2020، داخل حكومة الولايات المتحدة، بدأ بعض المسؤولين في رؤية وجمع أدلة على نظرية مختلفة، وربما أكثر إثارة للقلق - مفادها أن تفشي المرض كان له صلة بأحد المختبرات في ووهان، من بينها WIV، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا مركز أبحاث فيروسات الخفافيش.



بالنسبة للبعض داخل الحكومة، كان اسم المختبر مألوفًا، وقد لفتت أبحاثها حول فيروسات الخفافيش انتباه الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين في سفارة بكين في أواخر عام 2017، مما دفعهم إلى تنبيه واشنطن إلى أن علماء المختبر قد أبلغوا عن "نقص خطير في الفنيين والمحققين المدربين بشكل مناسب اللازمين للعمل بأمان مختبر عالي الاحتواء ".



لكن تم تجاهل برقياتهم إلى واشنطن.



وعندما نشرت التحذيرات من هذه البرقيات في أبريل 2020، أضافوا الوقود إلى النقاش الذي انتقل بالفعل من سؤال علمي وشرعي إلى قضية سياسية ساخنة، حيث امتد الجدل الداخلي للحكومة الأمريكية سابقًا حول الاتصال المحتمل للمختبر إلى الرأي العام. في اليوم التالي، قال ترامب إنه "يحقق"، ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو بكين إلى "الكشف" عن أصل تفشي المرض. بعد أسبوعين، قال بومبيو إن هناك "أدلة هائلة" تشير إلى المختبر، لكنه لم يقدم أيًا من الأدلة المذكورة. مع تفكك علاقة ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وألقى مسؤولو الإدارة باللوم علنًا على مختبر ووهان، تراجعت العلاقة بين الولايات المتحدة والصين فقط.



مع انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم، تم وضع قصة المنشأ جانبًا إلى حد كبير في التغطية العامة للأزمة. لكن الجدل الحكومي الداخلي استمر، الآن حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة نشر المزيد من المعلومات حول ما تعرفه عن المختبر وعلاقته المحتملة بتفشي المرض. تم تبرئة بيان 15 يناير من قبل مجتمع المخابرات، لكن البيانات الأساسية ظلت سرية. من المحتمل عدم تغيير العقول، فقد كان من المفترض أن يكون بمثابة إشارة - إظهار أن الأدلة الظرفية موجودة بالفعل، وأن النظرية تستحق مزيدًا من التحقيق.



الآن، يسير فريق جو بايدن الجديد على حبل مشدود، داعيًا بكين إلى الإفراج عن المزيد من البيانات، بينما رفض المصادقة على مزاعم إدارة ترامب المثيرة للجدل أو الاعتراض عليها. لا تزال قصة الأصل متشابكة في كل من السياسة الداخلية والعلاقات الأمريكية الصينية. في الشهر الماضي، أصدر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بيانًا أعرب فيه عن "مخاوف عميقة" بشأن تقرير قادم من فريق جمعته منظمة الصحة العالمية قام بجولة في ووهان - حتى زيارة المختبر - لكن السلطات الصينية حرمت من البيانات الهامة.