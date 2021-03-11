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محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة

الخميس 11/مارس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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من أجل مد شرايين التنمية والعمران وخدمة التجمعات السكنية والزراعية والصناعية مع تنشيط الحركة التجارية والسياحية ألتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد وزارة النقل والهيئة العامة لسكك حديد مصر لعرض دراسة إنشاء خط سكك حديد من مدينة أسوان إلى مدينتي توشكى الجديدة وأبو سمبل السياحية كمرحلة أولى ليصل إلى مدينة حلفا بالسودان الشقيق كمرحلة ثانية،


وقد حضر اللقاء نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حسن الليثى نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، والمهندس خالد فاروق مستشار وزير النقل، بجانب مديرى الرى والبيئة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة،


وعقب عرض تصميمات مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم الموازى لطريق أسوان أبو سمبل البرى بطول 283.5 كم من أسوان إلى أبو سمبل السياحية مرورًا بمدينتى أسوان الجديدة وتوشكى الجديدة وهو الذى سيساهم في خلق وسيلة نقل حضارية آمنة للمواطنين والأفواج السياحية، علاوة على نقل المحاصيل الزراعية وإنتاج مصنع الأسمنت وغيرها، فضلًا عن زيادة الحركة التجارية بين مصر والسودان..


ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بهذا المشروع الحيوى والذى يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لإحداث نقلة شاملة في التنمية والبناء لجنوب الوادى، مع دعم التبادل التجارى بين مصر والسودان وأيضًا في إتجاه الأسواق الإفريقية،

مؤكدًا على أن هناك جهود كبيرة تبذل من وزارة النقل خلال الفترة الحالية في تطوير ومد الطرق السريعة، مع إنشاء محاور التنمية شرق وغرب المحافظة.
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة
محافظ أسوان لوفد وزارة النقل .. إنشاء خط للسكك الحديدية من أسوان لأبوسمبل السياحية كمرحلة أولى ولحلفا السودانية كمرحلة

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