قطع المياه عن بعض مدن اسوان غظا لمدة ٢٤ ساعه للصيانه



نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال ربط خط الإنحدار الجديد بكورنيش النيل وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( طريق الكورنيش من مصر للطيران وحتى جامع النصر بجميع تفريعاته – شارع عباس فريد – الشارع الجديد – الشواربى القديم – منطقة السلطان أبو العلا ) وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة مساء باكر الجمعة الموافق 1232021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 1332021..



لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.