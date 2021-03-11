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تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

الخميس 11/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
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قدم عدد دون المتوقع من الأمريكيين طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ يسمح التحسن على صعيد أزمة الصحة العامة بإعادة فتح مزيد من قطاعات الاقتصاد، لتسأتنف سوق العمل تعافيها.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات الإعانة الجديدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 712 ألفا للأسبوع المنتهي في السادس من مارس آذار، مقارنة مع 754 ألفا في الأسبوع السابق.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 725 ألفا في أحدث أسبوع.

تراجعت أعداد الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع الثامن على التوالي وانخفضت 12 بالمئة الأسبوع الماضي، وفقا لتحليل أجرته رويترز من واقع البيانات المتاحة. وقفزت التطعيمات إلى مستوى قياسي
بلغ 2.2 مليون تطعيم يوميا وتراجعت الوفيات الناجمة عن الفيروس 18 بالمئة.

أدى ذلك، إلى جانب الإنقاذ المالي الإضافي من تبعات الجائحة الذي قدمته الحكومة أواخر ديسمبر كانون الأول والبالغ نحو 900 مليار دولار، إلى انتعاش إنفاق المستهلكين والتوظيف في فبراير شباط بعد تراجعهما في ديسمبر كانون الأول.

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