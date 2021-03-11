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باتشيكو يستبعد فيراري الزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا

الخميس 11/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو ، استبعاد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن  للفريق من مواجهة سيراميكا اللقاء التي يجمع بين الفريقان مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

سيراميكا كيلوباترا تعادل في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق، الذي جمع بينهم يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري العام.

الزمالك خسر من الترجي التونسي اللقاء الأخير بثلاثية مقابل هدف وذلك في اللقاء التي جمع بينهم يوم السبت الماضي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتواجد الأبيض في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.


ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من أصل 14 مباراة.

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