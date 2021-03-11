أحمد زاهر ومي عمر ضيوف برنامج "بصراحة مع"





حيث تجمع يستطيف البرنامج نجوم مسلسل "لؤلؤ" أبرزهم أحمد زاهر والفنانة مي عمر، وكتب على الصور قائلاُ: "انتظرونا انا ومي في برنامج #بصراحه_مع يوم الاحد الساعه ٩ م بتوقيت القاهره و١٠م بتوقيت السعوديه علي mbc1".





الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر بطل لفيلم جديد بعنوان "فارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى أكشن تشويقى.





وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاح عظيم، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وكان من تاليف وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وأشرف على التأليف والإخراج محمد سامي.



شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره، جمهوره ومتابعيه بـ مقطع فيديو لجزاء من حلقة برنامج "بصراحة مع" الذي يعرض على فضائية الmbc، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.