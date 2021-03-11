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عاجل.. اجتماع ساخن بين كريستيانو رونالدو وإدارة يوفنتوس

الخميس 11/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت تقارير إخبارية أن نادي يوفنتوس يسعى للاجتماع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لبحث مستقبله مع "البيانكونيري" بعدما فشل مجدداً في قيادة الفريق للقب دوري أبطال أوروبا بخروجه الثلاثاء الماضي، من ثمن النهائي أمام بورتو البرتغالي.

وأفادت صحيفة توتوسبورت بأن مدرب الفريق أندريا بيرلو يواصل مشروع تجديد الفريق، وأن يوفنتوس يعتزم الاجتماع مع كريستيانو البالغ 36 عاماً لبحث إمكانية رحيله قبل عام من تاريخ انتهاء عقده في يونيو (حزيران) 2022.

وأشارت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت إلى أن كريستيانو الذي سجل هذا الموسم 20 هدفاً في 22 مباراة بالدوري الإيطالي، قد لا يكون سعيداً ولكنه يعلم أنه ليس من السهل أن يحصل على نفس راتبه في ناد آخر، لذا فإن الحل قد يكون أن يرحل بنهاية الموسم المقبل.

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