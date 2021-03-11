محافظ المنوفية يكشف تفاصيل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة (فيديو)

قال اللواء إبراهيم أحمد، محافظ المنوفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلق مبادرة حياة كريمة لخدمة أهالينا في ريف مصر، وتستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المصرية.



وأوضح "أحمد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، إلى أنه وقع الإختيار على 81 قرية بمركزي أشمون والشهداء لبدء تطويرها ضمن المبادرة، بواقع 24 قرية في مركز الشهداء، و57 قرية في مركز أشمون.



وأضاف محافظ المنوفية، أن هناك عدة جهات شاركت في اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها في القرى، ويحتاجها سكانها.

