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فرنسا تخفف قيود مكافحة كوفيد-19 على السفر الدولي

الخميس 11/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الخارجية إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 على السفر الدولي خارج أوروبا.

ذكرت الوزارة في بيان أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهري للسفر من الآن فصاعدا.

وأضافت أن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض في غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سُينشر في 12 مارس آذار.

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كوفيد 19 السفر لفرنسا

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