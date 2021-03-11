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فوز شبان المراغة والرحلات وخسارة قفط بالقسم الثالث

الخميس 11/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انتهت قبل قليل منافسات الجولة التاسعة عشر للمجموعة الثانية في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق الشبان المسلمين بالمراغة علي نظيره فريق نادي المراغة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.

فيما حقق فريق مركز شباب البلينا فوز غالي وهام خارج الديار علي فريق مركز شباب سوهاج بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق البداري الفوز علي نظيره فريق نادي اخميم بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.

بينما حقق فريق نادي ابوتيج فوز صعب علي ضيفه فريق نادي قفط بهدف نظيف، في مباراة قوية ومثيره بين الفريقين.

واختتمت مواجهات الجولة بمباراة الرحلات امام مكة المكرمة، التي انتهت بفوز الرحلات بخمسة اهداف مقابل ثلاثة، التي احتضنها ملعب مكة المكرمة.

الترتيب
1_البداري 33 نقطة
2_شبان المراغة27 نقطة
3_ابوتيج 26 نقطة
4_اخميم 25 نقطة
5_المراغة 23 نقطة
6_قفط 22 نقطة
7_اهلي المنشاة 19 نقطة
8_شباب البلينا 19 نقطة
9_نادي الرحلات 17 نقطة
10_شباب سوهاج 15 نقطة
11_شعب قوص 15 نقطة
12_مكة المكرمة 11 نقطة

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