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نقيب المحامين يطالب بعدم «التأبيد» في موضع النقيب العام

الخميس 11/مارس/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، المستشار حنفى جبالى، بشأن ما أسماه عدم التأبيد في موضع النقيب العام، مشيرًا إلى أن الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة كانت تنص على أنه لا يجوز للنقيب أن يترشح لأكثر من دورتين متصلتين تحقيقًا لمبدأ عام بالدستور المصري واتجاه موجود في القوانين والتشريعات المصرية.

وأوضح أن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019.

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