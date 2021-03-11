معلومات شيقة عن "فأر الكنغر".. تعرف عليها

يعتبر حيوان فأر الكنغر من الحيوانات النادرة، التي تعيش طوال حياتها دون أن يشرب قطرة ماء واحدة، وفيما يلي نقدم لكم معلومات شيقة عن فأر الكنغر





هو نوع من القوارض التي يرجع أصلها لأمريكا الجنوبية، يبلغ متوسط عمره حوالي 10 أعوام، ويقضي حياته كلها دون قطرة ماء واحدة.





سمي بفأر الكنغر، بسبب حجمه الصغير، وقوة سيقانه الخلفية التي تسمح له بالقفز لأكثر من 3 أمتار مرة واحدة.



