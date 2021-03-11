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معلومات شيقة عن "فأر الكنغر".. تعرف عليها

الخميس 11/مارس/2021 - 06:38 م
فأر الكنغر
فأر الكنغر
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يعتبر حيوان فأر الكنغر من الحيوانات النادرة، التي تعيش طوال حياتها دون أن يشرب قطرة ماء واحدة، وفيما يلي نقدم لكم معلومات شيقة عن فأر الكنغر

هو نوع من القوارض التي يرجع أصلها لأمريكا الجنوبية، يبلغ متوسط عمره حوالي 10 أعوام، ويقضي حياته كلها دون قطرة ماء واحدة.

سمي بفأر الكنغر، بسبب حجمه الصغير، وقوة سيقانه الخلفية التي تسمح له بالقفز لأكثر من 3 أمتار مرة واحدة. 

يتغذى على الحبوب والبذور الغنية بالماء، مما يعني أن كل ما يحتاجه من الماء يحصل عليه من طعامه، كما وتعمل الكلى لديه بدرجة عالية من الكفاءة، حيث يكون البول مركزًا وهو ما يجعله يعيش دون ماء كامل دورة حياته.

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