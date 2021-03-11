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محام "طفلة المعادي" يكشف عن كارثة فجرتها التحقيقات (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبدالرازق مصطفى، محامي "طفلة المعادي"، إن التحقيق مع المتهم في قضية الطفلة يعتبر أسرع تحقيق نيابة حدث في تاريخ مصر، حيث تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وفي خلال ساعات سيتم تحديد موعد الجلسة.
وأوضح "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الفيديو الذي تم نشره عن الواقعة هو ما ساهم في سرعة القبض على المتهم، مضيفا أن الطفلة تبلغ 7 سنوات، واصفا إياها بالملاك، ولا تدرك ما يحدث حولها.
وأضاف أن المتهم تحايل على الطفلة لتذهب معه، لافتا إلى أن والدة الطفلة سيدة بسيطة، وعند سؤالها كيف عرفتي ما تعرضت له طفلتك، فكان ردها: "عرفت اللي حصل من التليفزيون بالليل.. وهذه كانت أكبر كارثة اتفجرت فالتحقيقات".
ووجه التحية إلى السيدة التي نشرت الفيديو الواقعة، متمنيا أن تقوم الدولة بتكريمها، نافيا ما يتردد بشأن أن الفتاة تم مجازاتها.

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