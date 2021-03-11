خالد الجندى: هذا مفتاح الحكمة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن مفتاح الحكمة أن تفعل عكس ما تشتهى نفسك.



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية «DMC»، أن خطيب الجامع عندما يخطب يوم الجمعة يجب أن يكون لديه قيادة تسمى قيادة المنبر وهي عدم الخروج عن النص في موضوع معين بالخطبة.



وحذر الجندي من أنه عند الشعور بشهوة الكلام أي إذا وجدت في نفسك حاجة للكلام، فاصمت، وإذا وجد في نفسك حاجة للصمت فتكلم فسوف تتحدث بخير ما بعده خير.

