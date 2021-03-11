وزير الخارجية المغربي يلتقي بوزير خارجية سورينام

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم في الرباط بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين الذي يزور المغرب حالياً.

وذكر وزير خارجية سورينام خلال لقاء صحفي أنه بحث مع نظيره المغربي فرص تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة على مستوى تعزيز المبادلات الثنائية في إطار التعاون جنوب-جنوب، مشيرًا إلى أن بلاده قررت فتح سفارة لها بالرباط، وقنصلية عامة بمدينة الداخلة جنوب المغرب.