خالد الجندي: لضمان إجابة الدعاء هذه أوقات فتح أبواب السماء (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسراء والمعراج رحلة حدثت من مكة إلى المسجد الأقصى، وبعدها إلى السماء، لافتا إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو باب الله.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أبواب السماء تفتح عند الأذان، وعند الثلث الأخير من الليل، عند نزول المطر، ليلة النصف من شعبان، ليلة القدر في رمضان، ولا يفتح إلا في حالة واحدة بشكل استثنائي وهو أمام المظلوم، لأن دعوته ليس بين دعوته وبين الله حائل، مهما كانت ملته أو دينه حتى ولو كان كافرا".

