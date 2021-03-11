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محمد إبراهيم وصالح جمعة يقودان تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

الخميس 11/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساءً ، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام. 

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: توني  - خالد صبحي - طارق سامي - فابريس نجا.
خط الوسط: محمود نبيل - محمد إبراهيم - صالح جمعه _ ميدو جابر 
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - رجب عمران - عبد الله محمود - أحمد محسن  - وليد عبد المنعم - أحمد غنيم - مصطفى ميسي - شريف دابو - كوامي بونسو.

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