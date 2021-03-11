عبر قناة الجزيرة.. قطر لا تحترم "بيان العلا"

ما زلت قطر بعيدة تماما عن جهود المصالحة، وبعيدة أيضا عن اتفاق القمة الخليجة الأخيرة، وعن "بيان العلا" الذي وقعت عليه.

أرسلت الخارجية البحرينية احتجاجا رسميا إلى نظيرتها في قطر، تستنكر فيه ما جاء في برنامج "خارج النص" المذاع على قناة "الجزيرة" من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة استهدفت مملكة البحرين، حيث تناول كتابا بعنوان "زفرات" يتحدث عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين عام 2015، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

اعتبرت البحرين أن مواقف قطر تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا، وقالت إن تلك الادعاءات ساقها عدد من المحرضين المأجورين يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول مجلس التعاون ، ولا تريد للمنطقة الخير والأمن والاستقرار.

رفضت الخارجية البحرينية مواقف وإجراءات قطر تجاه البحرين، وقالت إنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ.

أعربت الخارجية البحرينية عن تطلعها إلى مواقف أكثر إيجابية وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية، حفاظًا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية فهل تمتثل قطر لـ"بيان العلا" وتعمل على مصالح جيرانها؟