أستاذ مناعة: معدلات الإصابات والوفيات بكورونا "مستقرة" حتى الآن (فيديو)

قال أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك استقرار في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى حد كبير.



وأضاف "عقبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "نعيش حالة استقرار ولكن هناك تخوف من الأيام القادمة خاصة مع اقتراب شهر رمضان على غرار ما حدث في زيادة الإصابات في رمضان الماضي".



وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التزاور والاختلاط والتواجد بأعداد كبيرة لأنه من الممكن أن يكون هناك فرصة لزيادة معدلات الإصابة، مستطردًا "في حالة عدم الالتزام بأساليب الوقاية مثلما حدث في رمضان الماضي، ويجب التماشي مع ظروف الوباء لأن كل ما الناس تشعر باستقرار سيحصل زيادة في الأعداد".

