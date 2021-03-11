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وزيرة التجارة والصناعة تفتتح فعاليات الدورة الـ 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود

الخميس 11/مارس/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع الصناعات الجلدية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد القومي والتي تفي باحتياجات السوق المحلي وتوفر الآلاف من فرص العمل بمراحل الإنتاج المختلفة بدءاً من الدباغة ووصولاً الى المنتجات تامة الصنع ، مشيرةً الى ان معرض القاهرة الدولي للجلود يعد أحد أهم المعارض المقامة في قطاع المنتجات الجلدية بمنطقة الشرق الاوسط حيث يسهم في زيادة تنافسية المنتجات الجلدية المصرية وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق وزيادة صادرات المنتجات الجلدية المصرية للسوقين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لفعاليات الدورة الـ 15 لمعرض القاهرة الدولي للجلود والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 11-13 مارس الجاري وتشارك به 74 شركة مصرية في قطاعات الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الانتاج إلى جانب مشاركة لشركتين من تركيا وشركة ايطالية وعارضين من سوريا .

وقالت الوزيرة ان الدولة تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً اقليمياً ودولياً لصناعة وتصدير المنتجات الجلدية والاستفادة من الميزات التنافسية والمقومات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا الصدد والتي تشمل توافر المواد الخام وتوافر التكنولوجيات والإمكانات الصناعية بمدينة الجلود بالروبيكي، مشيرةً إلى استعداد الوزارة لجلب الخبرات والتكنولوجيات العالمية في مجال صناعة الجلود بهدف إحداث نقلة نوعية في صناعة الجلود المصرية وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصميمات الحديثة للمنتجات النهائية.

وأشارت جامع إلى أهمية الاستفادة من هذا المعرض الهام في فتح اسواق جديدة امام صادرات الجلود المصرية للاسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية، مشيرةً الى ان مشاركة مشترين من دول العراق ولبنان وسوريا وليبيا بفعاليات المعرض تمثل فرصة متميزة لنفاذ المنتجات الجلدية المصرية لهذه الأسواق الهامة.

وفي ردها على استفسار حول خطة الوزارة لانشاء 100 مصنع بمنطقة الروبيكي اوضحت الوزيرة ان المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي تضم 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع بمساحات متنوعة وستكون منطقة مكملة لمنطقة المدابغ وبها مول تجاري لمستلزمات الانتاج ومعرض دائم ، مشيرة الا انه من المقرر الانتهاء من هذه المرحلة نهاية العام الجارى ، وسيتم اتاحة تخصيص هذه المصانع لمن يرغب من المستثمرين.

جدير بالذكر ان صادرات المنتجات الجلدية بلغت العام الماضي نحو 52 مليون دولار حيث تضمنت أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الجلود المصرية إسبانيا بقيمة 14 مليون دولار والصين بقيمة 10 مليون دولار والهند بقيمة 6 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 5 مليون دولار والبرتغال بقيمة 5 مليون دولار .

ومن جانبه أوضح جمال السمالوطي رئيس غرفة الصناعات الجلدية، أن هناك إقبال كبير على معرض هذا العام والذي سيساهم بشكل كبير في مواجهة حالة الركود التي يعاني منها قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تراجع الإنتاج إلى 15% فقط مؤكداً أنه من الموقع أن يساهم هذا المعرض والتقاء الصناع به إلى زيادة حجم الإنتاج  إلى 25 % بنهاية 2021.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود  أن المعرض يقام على مساحة 2500 متر مربع، موضحا أنه يعد من أهم المعارض المتخصصة في صناعة وتجارة الجلود في الشرق الأوسط، ويهدف لزيادة التكامل بين الصناعات الجلدية في مصر  وزيادة صادرات القطاع.

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