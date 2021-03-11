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ملكة جمال مصر "سارة حورية": لم أتزوج من الداعية معز مسعود ولم أقابله في حياتي

الخميس 11/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تخوض أولى تجاربها الإعلامية ببرنامج يومي على قناة اقرأ.



نفت الطبيبة "سارة حورية" الحاصلة على لقب "ملكة جمال المحجبات" لعام ٢٠١٦، ومقدمة برنامج "بيت سارة" على قناة اقرأ، الشائعة المتداولة عن زواجها من الداعية معز مسعود، مشيرة إلى أنها لم تتزوجه ولم تقابله ولو مرة واحدة في حياتها، كما لم تجمعها به سابق معرفة شخصية أو حتى عملية.



وأكدت "سارة حورية" التي لم يسبق لها الزواج من الأساس، استغرابها واستياءها من تكرار هذه الشائعة رغم قيامها بنفيها أكثر من مرة عبر بعض اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وعبر وسائل السوشيال ميديا.


وأشارت إلى أنها ناشدت الداعية معز مسعود، مباشرة خلال استضافتها في إحدى اللقاءات التليفزيونية، بتكذيب هذه الشائعة، ولكنه لم يأخذ خطوة واحدة حتى الآن.


جدير بالذكر أن "سارة حورية" هي طبيبة متخصصة في طب الأسنان، وتقدم حاليا برنامجها اليومي "بيت سارة" على قناة اقرأ، وتطرح خلاله العديد من الموضوعات الصحية التي تهم كل أفراد الأسرة والمجتمع.
البرنامج يعرض كل يوم الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد الساعة التاسعة والربع صباحا.

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