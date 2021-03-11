حواس يعلن عن كشف أثري جديد في الأقصر أبريل المقبل

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" إنه بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد للعالم أجمع ٣ أبريل القادم من الأقصر.



جاء ذلك أثناء حديث "حواس" لبرنامج"this morning" علي قناة "itv" الإنجليزية صباح اليوم أمام تمثال أبو الهول.



وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي قام بها في منطقه سقارة وكذلك إستعداد الدولة المصرية لإفتتاح المتحف المصري الكبير ،ومتحف العاصمة الإدارية.



وأضاف "حواس" انه قبل نهاية هذا الشهر "مارس" سوف يستقبل الرئيس "عبد الفتاح السيسي" موكب المومياوات الملكية، والذي سوف يتحرك من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.



وفي نهايه حديثه دعا "زاهي حواس" الشعب الانجليزي لزيارة مصر، وأكد أنها آمنه.