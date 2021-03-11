Advertisements

حواس يعلن عن كشف أثري جديد في الأقصر أبريل المقبل

الخميس 11/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" إنه بصدد الإعلان عن كشف أثري جديد للعالم أجمع ٣ أبريل القادم من الأقصر.

جاء ذلك أثناء حديث "حواس" لبرنامج"this morning" علي قناة "itv" الإنجليزية صباح اليوم أمام تمثال أبو الهول.

وتحدث "حواس" عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التي قام بها في منطقه سقارة وكذلك إستعداد الدولة المصرية لإفتتاح المتحف المصري الكبير ،ومتحف العاصمة الإدارية.

وأضاف "حواس" انه قبل نهاية هذا الشهر "مارس" سوف يستقبل الرئيس "عبد الفتاح السيسي" موكب المومياوات الملكية، والذي سوف يتحرك من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

وفي نهايه حديثه دعا "زاهي حواس" الشعب الانجليزي لزيارة مصر، وأكد أنها آمنه.

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

حزنا على شقيقتها.. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار سيدة افريقية من الطابق التاسع بالطالبية

منذ ساعة

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

06:37 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين