قبل موقعة فيتا كلوب.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على أماله في التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب، على ملعب الشهداء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط.

2- فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

3- الأهلى المصرى برصيد 4 نقاط.

4- المريخ السودانى برصيد 1 نقطة.