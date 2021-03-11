Advertisements

قبل موقعة فيتا كلوب.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 11/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على أماله في التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب، على ملعب الشهداء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

 

1-   سيمبا التنزانى برصيد 7 نقاط.

 

2-   فيتا كلوب الكونغولى برصيد 4 نقاط.

 

3-   الأهلى المصرى برصيد 4 نقاط.

 

4-   المريخ السودانى برصيد 1 نقطة.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ حوالي 23 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ أقل من ساعة

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

حزنا على شقيقتها.. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار سيدة افريقية من الطابق التاسع بالطالبية

منذ ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

06:37 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين