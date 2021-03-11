قبل موقعة فيتا كلوب.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة
نظيره فيتا كلوب الكونغولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي،
بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من
عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بهدفين لكل منهما،
في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري
أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على أماله
في التأهل للدور المقبل من المسابقة القارية.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب، على
ملعب الشهداء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة،
الخامسة بتوقيت الإمارات.
ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:
1- سيمبا التنزانى
برصيد 7 نقاط.
2- فيتا كلوب الكونغولى
برصيد 4 نقاط.
3- الأهلى المصرى
برصيد 4 نقاط.
4- المريخ السودانى
برصيد 1 نقطة.