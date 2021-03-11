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محافظ القليوبية يكلف بصرف تعويضات لأسر المتوفين بحريق العبور

الخميس 11/مارس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مجدى حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، بصرف التعويضات اللازمة لأسر المتوفين والمصابين فى حريق مصنع العبور.

كما وجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة فنية من المختصين لمعاينة مصنع العبور المحترق والمبانى المجاورة ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية به والتراخيص.

وأكد المحافظ أنه فى حوالى الساعة الحادية عشر صباح اليوم وقع حريق في مصنع للملابس مكون من 4 طوابق، حيث تم توجيه عدد 20 سيارات اسعاف من محافظة القليوبية والقاهرة والشرقية، مشيرا إلى أنه تم توجيه 12 سيارة اطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و8 من محافظة القاهرة والشرقية باجمالى 20 سيارة إطفاء وكان الحريق قد وقع فى بدروم المصنع حيث كان يحتوى على مواد قابلة للاشتعال ساهمت فى اشتعال النيران.

وأوضح المحافظ أن الحريق أسفر حتى الآن عن وفاة 20 شخصا تم نقل 12 منهم إلى مستشفى السلام بالقاهرة و8 إلى مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، كما أصيب 22 شخصا تم نقل 5 منهم لمستشفى بلبيس بالشرقية و17 لمستشفى السلام بالقاهرة.

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