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مانشستر يونايتد يخطط لضم حارس جديد

الخميس 11/مارس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع حارس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل إمكانية رحيل الإسباني ديفيد دي خيا.

ويعتمد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على دين هندرسون مؤخرًا، وبالتالي لن يقبل دي خيا الجلوس بديلًا، ومن المتوقع أن يرحل عن الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

وتابعت الشبكة، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع أوبلاك، لعدم سهولة الاعتماد على هندرسون بمفرده، في ظل احتمالية رحيل الثنائي دي خيا وسيرجيو روميرو.

وارتبط اسم دي خيا بالرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى باريس سان جيرمان، الذي يبحث عن حارس مرمى جديد بديلًا لحارسه كيلور نافاس.

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