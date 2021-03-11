ارتفاع معظم البورصات الأوروبية بالختام بعد قرار البنك المركزي

ارتفعت معظم البورصات الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي.





وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنحو 2.3 بالمائة، لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بينما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.6 بالمائة.





وقرر المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير، وتعهد بزيادة وتيرة شراء السندات في الربع المقبل، لمواجهة ارتفاع العوائد.





فيما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو خلال العام الجاري.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة إلى 424.17 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6736.9 نقطة.





في حين ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 14569.3 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة إلى 6033.7 نقطة.