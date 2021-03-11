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رغم استبعاده من المباراة.. محمد عواد يدعم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على التواجد بمقصورة الصحفيين بستاد القاهرة الدولي، وذلك لمؤازرة الفريق أمام ة سيراميكا اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استبعاد محمد عواد لأسباب فنية، حيث يشارك محمود جنش كحارس أساسيفي لقاء اليوم، بينما يتواجد محمد أبو جبل على مقاعد البدلاء.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من أصل 14 مباراة.

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