Advertisements

وزير الخارجية الفرنسي: المسئولون في لبنان لا يساعدون بلادهم

الخميس 11/مارس/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
Advertisements

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المسئولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلادهم للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان.

وقال لودريان- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس-: "سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسئولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر.

وأضاف:"لقد التزموا جميعا بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها، مشيرا إلى أن "ذلك كان قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك " مضيفا : أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جدا".

وأوضح الوزير أن "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ 38 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزير الخارجية: بدء إثيوبيا ملء سد النهضة بشكل أحادي سيكون له تداعيات سلبية

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يستقر على بديل يورجن كلوب

منذ يوم

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:20 م

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

03:32 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين