وزير الخارجية الفرنسي: المسئولون في لبنان لا يساعدون بلادهم





اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان المسئولين اللبنانيين بعدم مساعدة بلادهم للخروج من الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن الوقت ينفد لمنع انهيار لبنان.





وقال لودريان- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس-: "سأميل إلى تصنيف السياسيين اللبنانيين على أنهم مسئولون عن عدم مساعدة بلادهم وهي في خطر.





وأضاف:"لقد التزموا جميعا بالعمل على تشكيل حكومة شاملة وبتنفيذ إصلاحات لا غنى عنها، مشيرا إلى أن "ذلك كان قبل 7 أشهر ولا شيء يتحرك " مضيفا : أعتقد أن الوقت لم يفت بعد، لكن الوقت ضئيل جدا".





وأوضح الوزير أن "الأمر متروك للسلطات اللبنانية لتتولى مصيرها وهي تعلم أن المجتمع الدولي ينظر بقلق.. لا يزال هناك وقت للعمل اليوم، ولكن غدا سيفوت الأوان".