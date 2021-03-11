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مايا مرسي: القيادة السياسية أعطت المرأة المصرية "فرصة عمرها"

الخميس 11/مارس/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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اعربت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالمكانة التي وصلت لها المراة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، ودعم القيادة السياسية للمراة "فرصة عمرنا".

وأشارت "مرسي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن القيادة السياسية تدعم وتساند المراة على تحقيق احلامها، معلقة: "تحيا مصر من قلبي.. إحنا بنقول للعالم كله إننا ماشين فالطريق الصحيح".

وأضافت أن مصر الدولة الأولى على العالم التي اصدرت ورقة سياسيات خلال أزمة وبائية عالمية، متابعة أن كلمة السيدة انتصار السيسي في احتفالية الأيسبسكو كانت عظيمة.

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