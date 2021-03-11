انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، حيث تشهد البلاد إستمرار في أنخفاض بدرجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، حيث يسود طقس دافئ علي القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وطقس معتدل علي السواحل الشمالية فيما يكون حار علي جنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كافة شمال البلاد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الجمعة، حيث تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد ورفح على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه من ٣ متر الي ٤ متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.