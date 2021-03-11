عددهم 53.. خريطة المساجد الجديدة في محافظات مصر

افتتاح 53 مسجد



40. الدعوة – ع محمود أبو خليل دانيال – الغرق



مديرية أوقاف القليوبية



41. الوحيد – عرب غانم – شبين القناطر



42. الرحمة – بقيرة - بنها



مديرية أوقاف البحيرة



43. هدى الإسلام – علوة الشيخ سعيد الحاجر سيدى غازى – كفر الدوار



44. الكبير أبيس– كفر الدوار



مديرية أوقاف الغربية



45. مسجد النور (الغربي) بميت السراج التابع لإدارة شرق المحلة الكبرى



46. مسجد العزب بمحلة أبو على مركز المحلة الكبرى



47. المسجد الكبير بالأبشيط – مركز المحلة الكبرى



مديرية أوقاف الجيزة



48. الرحمن – عزبة أبو شديد – بهبيت – عياط أول



49. التوحيد – الحى السادس - أكتوبر



توسعة



50. الاستقامة – القصر – الواحات البحرية



مديرية أوقاف أسوان



51. الرحمن – السلسة بحرى – المنشية كومبو



52. السيدة زينب – المنشية شرق - كومبو



مديرية أوقاف دمياط



53. الوالدين أبو شعيشع –الهواشم – كفر البطيخ -



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:



مديرية أوقاف بنى سويف



54. أبو الريش-عزبة أبو الريش-مجلس قروى مازورة-سمسطا



مديرية أوقاف الفيوم



55. الحسن- دفنو- إطسا شرق

تشهد عدد من محافظات مصر افتتاح مساجد جديدة خلال الساعات المقبلة، وفقا لخطة وزارة الأوقاف التي تخصص كل جمعة لافتتاح المساجد، ضمن مساعيها لنشر الفكر المعتدل.وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا الجمعة المقبلة ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (1006) مساجد حتى تاريخه، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.وعلى هامش الافتتاحات، يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة بني سويف بمقر المحافظة بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بديوان عام المحافظة، الجمعة القادمة.كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بعنوان: "حق الوطن والشهادة في سبيله"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.وفيما يلي خريطة بالمساجد التي تقوم وزارة الأوقاف افتتاحها خلال الساعات القليلة المقبلة:أولًا مساجد الافتتاحات:مديرية أوقاف مرسى مطروح1. زيد بن حارثة – سملا - مطروح2. الشرقى الوسطانى – بنى عامر - العدوة3. صحن مسجد الحجاجية – تلة4. الإيمان – ع محمد على – طوخ الخيل5. أولاد أحمد – البراجيل – ملوي6. أبو بكر الصديق- الكفور - مطاي7. عمر بن الخطاب – عزبة حسن إبراهيم الروبى – منقطين - سمالوط8. انس بن مالك – بنى حرام – دير مواس9. عبد الجواد مصباح – عزبة محمود عيسى – شوشة - سمالوط10. الرحمة – عزبة الأوقاف – بنى قمجر - المنيا11. الصالحين – عزبة أبو على – هور – ملوي12. أبو السباع- زرابى الرحمانية – دير مواس13. الرحمة – قرية ابشاق – بنى مزار14. التوحيد – عزبة محمد ربيع – صفط الغربية15. الرحمة بجوار مستشفى الرمد – سمالوط16. على بن أبى طالب – الناصرية –بنى مزارمديرية أوقاف بنى سويف17. العتيق القديم-السعادنة-مركز بنى سويف18. الرحمن-العاقولة-طنسا-ببا19. الحلوانى آل جوهر-دلهانس-الفشن20. عمار بن ياسر – الحى الأول شرق النيل – بندر بنى سويف21. الحاج سلامة-قرية بهبشين-ناصر22. أبو بكر الصديق-بياض العرب-بندر بنى سويف23. الفتح-باغوص-هربشنت-ببا24. على غرام-أبو صبر الملق- الواسطى25. البر والتقوى-بنى حمد-مركز بنى سويف26. الرحمن نجع العرب-قرية2-سمسطا27. على عوض-يهبشين-ناصر28. أحباب رسول الله - بندر سمسطا – حى الشماشرجى29. التقوى – اشمنت – ناصرمديرية أوقاف الفيوم30. متولى منصور الغربى – العلوية - ابشواي31. أبو مغيب – فانوس - طامية32. مصلحى – تطون- إطسا شرق33. الهدى – تطون – إطسا شرق34. عمر بن الخطاب – ع على عوض – م عبد المجيد – الغرق - أطسا35. أبو الجود- العدوة- مركز الفيوم36. مصطفى شرابى – م دمو – مركز الفيوم37. حسنى جابر – ع حسنى جابر – طامية38. الرحمة اليوزباشي– طامية39. الرحمة – منشأة ظافر – إطسا غرب