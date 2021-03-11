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سيف الوزيري: أهلي الأقصر ثمرة تعاون شركة ستادات مع مجلس الخطيب

الخميس 11/مارس/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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أكد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة شركة استادات القابضة والعضو والمنتدب لها، ان اليوم هو يوم من أهم المشروعات الاقتصادية الثقافية الكبري، وهو مشروع النادي الاهلي فرع الأقصر.

وقال الوزيري خلال كلمته التي ألقاها خلال حفل الافتتاح: "من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل ونبني مصر، من مصر بلد الحضارة والبوابة التاريخ ، ينطلق النادي الاهلي ويرفع علم مصر في المحافل الدولية".

واضاف: "اليوم نحكي نتيجة ثمرة التعاون والشراكة المثمرة، بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة، وهو تعاون مثمر هدفه إسعاد المواطن ونشر الوعي الرياضي في المجتمع وخاصة بين الشباب".

واختتم رئيس شركة استادات القابضة: "أتمنى للنادي الأهلي النجاح والتوفيق ومزيد من التقدم نحو مشاريع أخرى جديدة".

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