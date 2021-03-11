رجل أعمال يكشف تفاصيل واقعة اختطافه من الشارع (فيديو)

كشف رجل الأعمال حسن سعد، ضحية عملية خطف بالشارع، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان يفتح شنطة سيارته وفوجىء بأشخاص داخل سيارة وقفت بجانبه، وأخذوه عنوة ووضعوه في سيارتهم، لافتًا إلى أنه حاول أن يقاومهم ولكن عددهم كان كبير.



وقال "سعد"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد سعد، ببرنامج "معاك في الصورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنهم عصبوا عينيه حتى لا يرى أي شيىء، ولم يكن يعرف إلى أين يصطحبوه، لافتًا إلى أنهم طالبوه بدفع 5 ملايين جنيه.



وأضاف أنه رفض طلب المختطفين بدفع 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن زوجته قدمت بلاغًا في قسم الهرم بعد تغيبه، قائلًا: "لقيت الشرطة وصلت لمكاني ما شاء الله.. حسيت أني بحلم".

