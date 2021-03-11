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القاهرة في 24 ساعة: حي شرق يحتفل بالأمهات المثاليات.. والمرج تشمع 7 مخازن للأخشاب

الخميس 11/مارس/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بجميع أحياء محافظة القاهرة، حملاتها لإعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اقرها مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا، وتلبية شكاوي المواطنين والعمل على حلها بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ونقدم لكم أبرز مجهودات أحياء العاصمة على مدار اليوم الخميس:-

- حي المرج

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المرج بقيادة اللواء إيهاب ذهني رئيس الحي، بحملة على المقاهي والمخازن.

وأسفرت الحملة عن غلق 7 مخازن للأخشاب ومقهى بشارع التروولي بمعرفة إدارة المحلات ومسئول الغلق.

- حي عين شمس 

أسفرت الحملة التي شنها حي عين شمس بقيادة اللواء ماهر كامل هاشم، عن غلق وتشميع مصنع للملابس الجاهزة وورشة يدارو بدون ترخيص، بالإضافة إلى رفع الباعة الجائلين من الشوارع، وتشميع مقهى بلدي بـ26 شارع عابدين.

- حي شرق مدينة نصر

وفي لفتة إنسانية وبعيدة عن الحملات، دشن العميد أحمد أنور عباس رئيس حي شرق مدينة نصر، وخيري أمام شحاته مدير إدارة شرق، على دياب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الخيرية، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالحي، وذلك بنادي مدينة نصر للاسكان والتعمير بالمنطقة التاسعه.

- حي الخليفة

أجري اللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، جولة تفقدية للمناطق والمباني الأثرية والتاريخية بسكة المحجر ومنطقة الحطابة، لمتابعة أعمال الترميم التي تتم للمباني الأثرية التي تشكل خطورة على المارة.

وشدد  على المهندس التنفيذي للمشروع التابع لوزارة السياحة والآثار، مراعاة عوامل الأمان والسلامة وسرعة الانتهاء من ألاعمال في أسرع وقت ممكن.

- حي الوايلي

قام اللواء محمد عقل رئيس الحى، بعمل حملة مكبرة وأسفرت عن رفع اشغالات الاكشاك والمحلات والباعة الجائلين التي تستغل الطرق والارصفة وغلق وتشميع للمحال التي تدار بدون ترخيص والمخالفة لشروط الترخيص، وتم إيداع محتويايتها بالمخازن المخصصة للحي.
القاهرة في 24 ساعة: حي شرق يحتفل بالأمهات المثاليات.. والمرج تشمع 7 مخازن للأخشاب
القاهرة في 24 ساعة: حي شرق يحتفل بالأمهات المثاليات.. والمرج تشمع 7 مخازن للأخشاب
القاهرة في 24 ساعة: حي شرق يحتفل بالأمهات المثاليات.. والمرج تشمع 7 مخازن للأخشاب
القاهرة في 24 ساعة: حي شرق يحتفل بالأمهات المثاليات.. والمرج تشمع 7 مخازن للأخشاب

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