عدت سنة.. 7 معلومات تذكرك بعاصفة التنين في مصر

في مثل هذا التوقيت العام الماضي، شهدت مصر أحداثا مؤسفة بسبب عاصفة التنين التي ضربت البلاد لمدة تجاوزت 48 ساعة، وذلك في 12 مارس 2020.



وعاصفة التنين، طلق عليها هذا الاسم في سبتمبر 2004 بسبب شكلها الغريب، وهي عاصفة كبيرة وساطعة ومعقدة الحمل توجد في نصف الكرة الجنوبي لكوكب زحل.



وحسب فلكيين، يَبدو أن هذه العاصفة ذات عمر طويل، وتتهيج بشكل دوري وتنتج أعمدة بيضاء متزايدة لا تلبث أن تهدأ، كما أن هذه العاصفة مصدر قوي للموجات الراديوية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عاصفة التنين تزامنا مع ذكراها التي تحل على المصريين غدا:



- وقعت في 12 مارس 2020 وفي الأيام التي تليها، جلبت أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات وعواصف رملية إلى شمال مصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق وفلسطين.



- تعرضت معظم المحافظات المصرية في مارس 2020 لموجة من الطقس السيئ، أطلق عليها "عاصفة التنين"، والتي وصلت لحد العاصفة.



- شهدت البلاد ارتفاع في سرعة الرياح لتتجاوز 100 كيلو متر في الساعة، وأمطار غزيرة ورعدية وصلت إلى حد السيول.



- أسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، ومصرع شخص وطفلة وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.



- حالة الطقس السيء التي شهدتها المحافظات المصرية العام الماضي هي الأولى منذ عام 1994



- تسببت العاصفة في وفاة ما يقرب من 20 شخصا، كما تسببت في إغلاق مطار الأقصر الدولي وميناء الإسكندرية وميناء شرم الشيخ.



- المناخ الذي سيسيطر على مصر في ذكرى العاصفة يتمثل في وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وبعض المناطق من الوجه البحري، وتكون وغير مؤثرة تمامًا.