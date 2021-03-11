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محافظ الإسكندرية: نعمل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

الخميس 11/مارس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة عددا من الملفات بمحافظة الإسكندرية وعلى رأسها أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة، والتى تستهدف تطوير 57 قرية بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، وذلك تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصرى.

وحضر الاجتماع؛ الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمشرف العام على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، وممثلى شركات المرافق، ومنسق مؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأوضح المحافظ، أنه بداية من فبراير الماضى تم إطلاق إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى برج العرب القديمة والتى يستفاد منها نحو 130 ألف مواطن من قاطني هذه القرى، متابعا أن تلك المبادرة تعد علامة فارقة في تاريخ المحافظة حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.

وأكد الشريف، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى، والتى تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها.

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