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سفير أمريكا بليبيا يرحب بمشاركة 5 نساء في الحكومة الجديدة

الخميس 11/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
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رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة.


وقال نورلاند خلال مداخلته في الندوة الافتراضية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم الخميس، إنه يرحب بتمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد دبيبة، أمس الأربعاء، ثقة البرلمان بحصولها على تأييد 132 نائبا. 

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