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وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله

الخميس 11/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، جهاز العرائس لتسع يتيمات من دار أحباب الله لرعاية الايتام، وذلك بتمويل من مؤسسة "بيوت مصر" لدعم الأرامل والأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لمجلس إدارة جمعية أحباب الله لرعاية الأيتام ولمؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام، معربة عن تقديرها للدور الكبير الذي تبذله الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الوزارة لن تسمح بإهانة أي طفل داخل أي مؤسسة، متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهاني للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي هي قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتي الوصول لكبار السن.

وطالبت نيفين القباج العرائس بتجاوز الصعاب التي قد يتعرضون لها في حياتهم، خاصة أنهم يبدأون حياة جديدة، متمنية أن تكون حياة سعيدة، مشيرة الي ان التوجيه والاستشارة الاسرية أمر مهم، وهو ما سيتم إرفاقه بمشروع مودة الذي تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة للعرائس، حيث طالبتهم بالحفاظ علي أسرهم، وأن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، والحفاظ علي كيان الأسرة، وكذلك التربية الايجابية للأبناء، مؤكدة أن باب الوزارة سيظل مفتوحًا لهم وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد إمام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام، إن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة الانسانية تدعم الجمعيات وتذلل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأضاف إمام أن مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام لديها العديد من الانشطة، منها نشاط للمشروعات متناهية الصغر، وكذلك نشاط للرعاية الصحية، وكان لهذا النشاط دور مهم في مواجهة أزمة كورونا، وذلك ضمن مبادرة" ألف حمدالله علي السلامة" التي أطلقتها المؤسسة لمواجهة كورونا.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام انه سعيد للمشاركة في مثل هذه المناسبة وتجهيز الفتيات، حيث يشعر أنه أهل لهذه الفتيات ومسئول عنهن.
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله
وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ9 يتيمات من دار أحباب الله

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