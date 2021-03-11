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جماهير الزمالك توجه رسالة حب إلى باتشيكو قبل الرحيل

الخميس 11/مارس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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حرص بعض من جماهير نادي الزمالك المتواجد بالمقصورة الرئيسية بستاد القاهرة الدولي، على التوجيه التحية للبرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الأبيض خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام.

وهتفت جماهير الزمالك لباتشيكو عقب انتهاء الشوط الأول "you are the best."، وقام باتشيكو برد التحية للجماهير المتواجدة.


وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسيراميكا، بنتيجة ٢-٠  لصالح الفريق الأبيض، احرز اهداف المباراة عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، وإمام عاشور.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة من أصل 13 مباراة، بينما يتواجد سيراميكا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة من أصل 14 مباراة.

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