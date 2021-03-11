محافظ القليوبية يكشف سبب حريق مصنع ملابس في العبور (فيديو)

قال عبد الحميد الهجان، محافظة القليوبية، إن حادث حريق مصنع للملابس في مدينة العبور يأتي ضمن مسلسل الإهمال من جانب أصحاب المشروعات بعدم الالتزام بالاشتراطات السلامة المدنية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن هناك عددًا من أصحاب المصانع لا يلتزمون باشتراطات الدفاع المدني، موضحا أن التزام المواطن بالاشتراطات السلامة المدنية يساعد الدولة.



وأضاف عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه يتم التفتيش على المصانع بشكل متكرر في نطاق المحافظة، موضحا أن حجم المخالفات كثيرة من جانب المصانع التي لا تلتزم باشتراطات السلامة المدنية.



