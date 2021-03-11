الخطيب: «الأهلي الأقصر» استكمال لمسيرة التطوير التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي

استهل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كلمته في افتتاح فرع «الأهلي الأقصر» مساء اليوم ‏بالترحيب بالحضور، وجميع جماهير وأعضاء الأهلي وكل المتابعين للحدث التاريخي ‏بافتتاح «الأهلي الأقصر».‏





وقال الكابتن الخطيب: «نحن الآن أمام لحظة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي.. اليوم ‏نحن على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة والتاريخ.. متواجدون وسط أهلنا وأجدادنا ‏وأبنائنا وأخواتنا وأحفادنا.. متواجدون في مدينة الأقصر الجميلة».‏





وأضاف الكابتن الخطيب: «النادي الأهلي اعتاد على مدار تاريخه أن يكون له دور ‏ورسالة وطنية.. واليوم الأهلي يواصل المسيرة في استكمال عجلة التطوير والتغيير التي ‏تشهدها بلدنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلفه كافة مؤسسات الدولة، ‏التي تسعى جاهدة لوضع مصر في مكانتها التي تليق بها».‏

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ويعتبر «الأهلي الأقصر» أكبر نادٍ رياضي بالمحافظة، حيث تبلغ مساحته 13 فدانًا، ويشمل ‏ملعب كرة قدم قانونيًّا، ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج، وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية ‏والفردية، وحمام سباحة أولمبيًّا، وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان، ومبنى اجتماعيًّا يشمل ‏العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف المسجد و«الجيم»، وملعب الخماسي، كما ‏يتضمن العديد من الملاعب المجهزة لخدمة أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد، ‏وملاعب التنس الأرضي، وتنس الطاولة وألعاب القوى، وحمامات السباحة وكرة الماء.‏



