تكريم 36 مؤسسة حاصلة على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية





كرمت غرفة تجارة وصناعة دبي 36 شركة ومؤسسة حصلت على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لدورة النصف الثاني من 2020، وذلك خلال حفلٍ افتراضي نظمته اليوم لإبراز ريادة هذه الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها، ليصل عدد العلامات الممنوحة إلى467 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010.





وتوزعت الشركات التي كرمت في الحفل الافتراضي على حسب عدد مرات الحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والعلامة المتقدمة والعلامة الخاصة بفئات المجتمع والبيئة ومكان العمل وسوق العمل.





وشملت قائمة الشركات المكرمة كلا من "غاز الإمارات" و"إيميريل سيرفيسيز " وبنك المشرق، ومستشفى زليخة ومجموعة أباريل ومجموعة شلهوب و"إينوفا " و"إنفورمايشن فورت Fort" و"ماب لإدارة المرافق " و"إمباور"، و"ايه إف كونستراكشن" ومجموعة تيكوم و"ايه إس جي سي كونستراكشن" ومجموعة "سينتينا" ودار التوريق وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومجموعة "تريستار" و"خدمات النقل المدرسي" و"إيميكول" و"فيوتشر بايب إندستريز" وبنك الفجيرة الوطني و"كوربوريت بيزنيس سيرفيسيز".





كما ضمت قائمة الشركات المكرمة كلا من مركز دبي التجاري العالمي ومجموعة "هيماتريكس" و"دي جرايد" و"إتش بي" و"دبور انترناشونال" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" و"جندال شديد للحديد والفولاذ " من سلطنة عمان، و"ميشلان إيم" و"بروكتر أند جامبل الشرق الأوسط" و"المدرسة العالمية الهندية الدولية" في أبوظبي، و"إكزا للتجارة" و"فونيكس كونتاكت الشرق الأوسط" و"بوكس سيلف لخدمات التخزين" و"فيجن فالي".





وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التكريم، هنأ سعادة هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي جميع الشركات الحاصلة على العلامة، معتبراً أنها أثبتت جدارتها في قيامها بمسؤوليتها المجتمعية والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات المسؤولة خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية والتحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.





ولفت الشيراوي إلى الفوائد الكبيرة التي تجنيها الشركات من التقديم لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والتي تشمل مساعدتها على تقييم التأثيرات الاجتماعية والبيئية والمسؤولة على ممارساتها وأدائها المؤسسي، وتحسينها ضمن إطار شامل ومتكامل من الممارسات المسؤولة، داعياً الشركات إلى الاستمرار على هذا المنوال تعزيزاً لسمعتها وتنافسيتها العالية.





وعبر ممثلو الشركات المكرمة عن سعادتهم بحصولهم على علامة غرفة دبي للمسؤولة الاجتماعية للمؤسسات، مشيدين بمبادرات مركز أخلاقيات الأعمال ودوره في دعم نشاطاتهم وتطويرها بما يعزز من تنافسيتهم في بيئة الأعمال.





وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.





وتعتبر علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة حيث تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعةٍ داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في كافة النواحي.





ويعتبر مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال.





ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.