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ولي العهد يعزي رئيس غينيا الإستوائية في ضحايا انفجار باتا

الخميس 11/مارس/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في مدينة باتا.

وقال سمو ولي العهد :" بلغني خبر الانفجار الذي وقع في مدينة باتا في جمهورية غينيا الإستوائية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

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ولي العهد غينيا انفجار

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