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بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية

الخميس 11/مارس/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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حصلت بوابة "الفجر" على صور من مسرح واقعة انتحار سيدة تحمل جنسية دولة أرتيريا، من الطابق التاسع بعد زفافها ب٥ أيام في منطقة الطالبية بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل انتحار سيدة أفريقية من الطابق التاسع بالطالبية، أن السيدة في عقدها الثاني من العمر وتحمل جنسية دولة أريتريا

وأفادت التحقيقات، أن السيدة أقدمت على الانتحار بعد ٤ أيام من زواجها، لمرورها بضائقة نفسية حزنًا على انتحار شقيقتها العام الماضي.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة الطالبية، بلاغا بانتحار سيدة بإلقاء نفسها من الطابق التاسع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة امرأة وسط بركة من الدماء ملقاة أسفل عقار مكون من 11 طابقا.

وبالفحص تبين أن الفتاة تحمل جنسية دولة أريتريا، وأنها متزوجة منذ 4 أيام فقط وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية
بعد زواجها بـ5 أيام.. ننشر صور مسرح واقعة انتحار إريترية بالطالبية

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