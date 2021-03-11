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ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة حرس الحدود في كأس مصر

الخميس 11/مارس/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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تأكد غياب الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود في بطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

 

وحصل بن شرقي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه اليوم أمام سيراميكا كليوباترا حيث سبق وحصل على بطاقتين في مباراتي الجونة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

 

ويواجه الزمالك نظيره حرس الحدود يوم 14 إبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

وسجل بن شرقي هدف الزمالك الأول في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

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