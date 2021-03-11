عبادي الجوهر يجدد عقده مع روتانا ويكشف عن هديته في عيد الفطر





شهد المقر الرئيسي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" في العاصمة السعودية الرياض اليوم، اجتماعا عقد بين الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات والنجم السعودي عبادي الجوهر ، تم فيه توقيع عقد تجديد التعاون بين الطرفين. كما تم الاتفاق على موعد صدور الالبوم الجديد لعبادي الجوهر في عيد الفطر القادم 2021 كي يكون الالبوم هدية لمحبي هذا المطرب الكبير.









الاستاذ سالم الهندي اعتبر تجديد التعاقد مع عبادي الجوهر هو امر كان محسوما في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط عبادي بشركته "روتانا" ، وما قدماه سويا من نجاحات مشتركة سواء على صعيد الاغاني والحفلات، او في جانب ادارة اعمال المطرب التي تتولاها الشركة. وقال أ.سالم :"المرحلة القادمة في اتفاقية تعاقدنا ستتضمن افكارا وخططا جديدة نتدارسها مع عبادي تواكب الاتفاقيات العالمية التي أبرمتها روتانا مؤخرا ، هذا اضافة الى المستجدات الراهنة في سوق صناعة الاغنية".









من جانبه، توجه عبادي الجوهر بالشكر روتانا التي يعتبرها منزله ، مسترجعا بالذاكرة العلاقات الطيبة التي تربطه بالشركة خلال مشواره الحافل بالنجاحات والعطاءات، وصداقته الوطيدة مع الرئيس التنفيذي للشركة ، واعدا محبيه بألبوم يحمل الكثير من المفاجآت التي تنسجم مع فكر وذوق الجمهور السعودي والخليجي والعربي المحب لفنه"









الطريف ان اتفاقية تجديد التعاقد لم تخلو من الشفافية بين الطرفين، اذ اشعل فيديو انتشر جامعا عبادي وأ.سالم مواقع التواصل الاجتماعي، عندما مازح "ابو فواز” صديقه "ابو ساره" قائلا له: سبق ان وعدنا الجمهور ان يكون موعد صدور البومك في شهر فبراير الماضي لكن هذا لم يتحقق لذلك نريد منك ان تعدهم بموعد جديد نفي فيه معهم " ، وهنا اوضح عبادي بان أموراً فنية وإدارية أجلت الامر ، معلنا ان موعد صدور الالبوم النهائي سيكون في عيد الفطر المقبل".



