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شاهد.. بكاء والدة الشهيد سعيد حمدي أثناء قراءاتها لوصية ابنها (فيديو)

الخميس 11/مارس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أجهشت فاطمة عبد الرؤوف، والدة الشهيد سعيد حمدي، في البكاء أثناء قراءاتها لوصية ابنها الذي استشهد في أحد العمليات الإرهابية التي استهدفت الدولة المصرية.

وقال "فاطمة" في حوارها مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "وجه وصيته لأمه الأولى مصر ضد المرتزقة والخونة اللي ربنا يعينا عليهم".

وأضاف "حق كل شهيد هيرجع إذا كان مصاب أو شهيد تاج على كل رؤوس وده أعظم الجيوش، هو ضحى علشان يفضل اسم مصر شامخ وعالي بين العرب والعالم، وجه تحية إلى الجميع ويا رب يكون شفيعنا يوم القيامة".

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