11 مليون برميل تراجع بمخزونات النفط العالمية خلال يناير

وكشف تقرير منظمة "أوبك" الصادر اليوم الخميس، أن المخزونات العالمية من النفط تراجعت بنحو 11.3 مليون برميل في يناير على أساس شهري، لتسجل 3.052 مليار برميل.





ورغم الهبوط، لا تزال مخزونات النفط العالمية أعلى بنحو 92.2 مليون برميل مقارنة مع متوسط آخر 5 سنوات، بحسب التقرير.





كما تراجعت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة بنحو 42.8 مليون برميل خلال يناير ، لتصل إلى 1.28 مليار برميل على أساس شهري.





ومن ناحية أخرى، كشف تقرير "أوبك" عن انخفاض إنتاج النفط بنحو 647 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، كما رفعت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام في العام الجاري.