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طبيب "كفر الشيخ": تكريم الرئيس لي اعادني للحياة

الخميس 11/مارس/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الدكتور محمود سامي، طبيب كفر الشيخ الذي فقد بصره أثناء مواجهته لفيروس كورونا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له يوم الشهيد، معلقا: " دخلت في حالة من النشوة ورجعت تاني للحياة".

وأشار "سامي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه كان في حالة نفسية سيئة قبل هذا التكريم، وكان يشعر بالإهمال والخذلان، وكان يقضي يومه بالكامل على سريريه، منوها بأن الشئون المعنوية تواصلت معه وأبلغته أن الرئيس السيسي طلبه بالاسم ليكرم في احتفالية يوم الشهيد.

وكشف ما قاله له الرئيس السيسي لحظة التكريم، قائلا: "الريس قالي أنا فخور بيك، وبكل الأطباء كنتم رجالة"، لافتا إلى أن وزيرة الصحة وعدته بتوفير وظيفة إدارية له، فضلا على أن محافظ كفر الشيخ وعده أيضا برفع كفاءة الشقة التي حصل عليها بالمحافظة.

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