Advertisements

نشرة أخبار قنا اليوم الخميس 11-3-2021 .. مصرع عامل أثناء حفر الصرف الصحي وانتظام أعمال امتحانات جنوب الوادي

الخميس 11/مارس/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-


مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية في قنا

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، اخطارا، يفيد مصرع عبدالرازق محمد عبدالرازق، 20 عاما، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.

مصرع عامل إثر إنهيار حفر بخط صرف صحي في قنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، في انهيار خط للصرف الصحي بقرية عزبة عبد الرحمن، بنجع حمادي، في شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، اخطارا، بمصرع شوقي عبد المقصود، 50 عاما، عامل، اثر انهيار خط للصرف الصحي أثناء حفره بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادي.


18 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم بجامعة جنوب الوادي

تفقد اليوم الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجنوب الوادي، لجان الامتحانات بكليات التربية والآداب والتجارة والاثار بحضور عمداء ووكلاء الكليات.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020-2021م للتأكد من حسن سير لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

زوجها ذهب للصلاة.. "الفجر" تحاور جيران الإريترية المنتحرة بالطالبية.. وصديقتها: كانت فرحانة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - نقل نجم بيراميدز إلى المستشفي بعد تعرضه لإصابة كارثية

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الأهلي على توقيع صفقة الموسم

منذ يوم

تعليق ناري من باتشيكو قبل رحيله عن الزمالك

منذ 38 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ حوالي 13 ساعة

بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

منذ يوم

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تفجيره بـ"ديناميت".. مصادر أمنية تكشف آخر تطورات عقار الطريق الدائري المحترق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تخطي الأهلي عقبة الإسماعيلي

منذ يوم

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

السيسي يجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الكونغولي بشأن سد النهضة

09:04 م

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

09:36 ص

الأهلي يتلقي ضربة قوية.. طالع التفاصيل

08:25 م

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين