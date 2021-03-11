نشرة أخبار قنا اليوم الخميس 11-3-2021 .. مصرع عامل أثناء حفر الصرف الصحي وانتظام أعمال امتحانات جنوب الوادي

مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة نارية في قنا



مصرع عامل إثر إنهيار حفر بخط صرف صحي في قنا



18 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات اليوم بجامعة جنوب الوادي





وذلك في ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020-2021م للتأكد من حسن سير لجان الامتحانات والالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

شهدت محافظة قنا، عدد من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وتقدم بوابة الفجر فى السطور التالية أهم الأحداث التى شهدتها المحافظة:-لقي شخص مصرعه، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابو المجد، اخطارا، يفيد مصرع عبدالرازق محمد عبدالرازق، 20 عاما، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل ثقيل، بطريق قنا اسوان الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية البطحة.لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، في انهيار خط للصرف الصحي بقرية عزبة عبد الرحمن، بنجع حمادي، في شمال محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، اخطارا، بمصرع شوقي عبد المقصود، 50 عاما، عامل، اثر انهيار خط للصرف الصحي أثناء حفره بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادي.تفقد اليوم الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجنوب الوادي، لجان الامتحانات بكليات التربية والآداب والتجارة والاثار بحضور عمداء ووكلاء الكليات.